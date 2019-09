Ilmastotavoitteet korkealla – Turussa rakenteilla ainutlaatuinen lämpöratkaisu

Turun keskustassa toteutetaan ainutlaatuista projektia: kaupungin kauppatorin alle rakennetaan pysäköintihalli, joka lämmitetään talvella ja viilennetään kesällä maailman suurimman aurinkolämpöjärjestelmän avulla. Kokoa järjestelmällä on 23 500 neliömetriä.

– Ainutlaatuista tässä on myös se, että tämä tehdään erittäin pienin kustannuksin verrattuna siihen, mitä tällaiset projektit tähän mennessä on maksaneet. Tekniikka on hyvin yksinkertaista ja kustannustehokasta, projektijohtaja Nicolas Salomaa kertoo.

Maailman suurin aurinkolämpöäjärjestelmä ja -varasto

Rakennettavan järjestelmän ämpöenergia tulee auringosta. Maanpinnan alle torin alueelle tulee putkia, jotka keräävät aurinkolämpöä asfaltista ja torin kivistä. Lämpö johdetaan alas ja sidotaan torin alla olevaan sinisaveen.

Talvella lämpö johdetaan toiseen suuntaan, ja sillä pidetään tori sulana ja lämmitetään lähellä olevat kiinteistöt.

Tavoitteena ilmastoneutraali 2035

Suomi tähtää ilmastoneutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Sen lisäksi nykyisen EU-puheenjohtajamaan tavoite on, että kaikki EU-maat olisivat ilmastoneutraaleja vuonna 2050.

Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomi jakaa mielellään tietoa ympäristöystävällisestä tekniikasta, kuten tästä Turun projektista.

– Energiatehokkuudessa ja puhtaaseen energiaan siirtymisessä tarvittavalla tekniikalla on kysyntää kaikkialla maailmassa. EU:lla on tässä avainpaikka, että voisimme olla eturintamassa, löydettäisiin ratkaisuja, joita voisimme myydä koko maailmalle, ympäristöministeri Krista Mikkonen (Vihr.) sanoo.