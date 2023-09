Suomi hakee ensimmäistä Nato-ajan presidenttiä

Suomen presidentivaalikampanjan pääehdokkaaat ovat nyt kaikki mukana pelissä, kun kokoomus valitsi ehdokkaakseen entisen pääministerin Alexander Stubbin. Samoihin aikoihin selvisi, että sosialidemokraattien todennäköinen ehdokas on EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Mielipidemittausten perusteella näyttää siltä, että uusi tasavallan presidentti löytyy näiden kuuden kärkiehdokkaan joukosta: Pekka Haavisto (vihr), Olli Rehn (kesk), Jussi Halla-Aho (PS), Alexander Stubb (kok), Jutta Urpilainen (S) ja Mika Aaltola (sitoutumaton).

Kampanjointi tavanomaista vaikeampaa

Mutta kampanjat ovat lähteneet hitaasti käyntiin, sillä tutkijan mukaan kampanjan suunnittelu on tällä kertaa tavanomaista vaikeampaa.

Kolmatta kertaa presidentiksi pyrkivä Pekka Haavisto on mielipidemittausten kärkinimi ja yllättävän hyvin on menestynyt myös päivänpolitiikan ulkopuolelta tuleva ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Mutta tammikuun lopun vaaleihin on vielä pitkä matka ja lisämausteen tuo peliin myös se, että nyt valitaan ensimmäinen Suomen Nato-ajan presidentti.