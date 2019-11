Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Uusi tietokirja nostaa esiin saamelaisten suomalaistamisen Visa alla (2)

Visa alla (2)

Uusi tietokirja nostaa esiin saamelaisten suomalaistamisen

Suomalaisten tietotaso EU:n ainoan alkuperäiskansan eli saamelaisten oloista ja oikeuksista on erittäin heikkoa. Esimerkiksi kouluissa ei opeteta laajasti siitä, kuinka saamelaiset ovat menettäneet maitaan ja kuinka saamelaiset on suomalaistettu. Nyt Suomessa on ilmestynyt tietokirja, joka käsittelee saamen kansan pakkosuomalaistamista.

Saamelaiskäräjien jäsen Janne Saijets oli mukana Helsingissä Vastatuuleen-kirjan julkistamistilaisuudessa lokakuun lopussa. – Tällaista kirjaa tarvitaan paikkaamaan sitä tietovajetta, mitä suomalaisilla ja valtakulttuurilla on saamelaisista. Saamelaiskäräjien jäsen Janne Saijets on huolissaan suunnitellusta Jäämeren radasta, joka kulkisi suoraan saamelaisten kotiseutualueen läpi. Foto: SVT Kukka Rannan ja Jaana Kannisen kirjoittama teos keskittyy erityisesti siihen, kuinka saamelaista elämäntapaa ja kulttuuria on kavennettu ja kuinka saamelaiset ovat menettäneet maitaan vuosisatojen saatossa. Vaikka YK:n alkuperäiskansojen julistus takaa saamelaisille oikeuden tulla kuulluksi maankäyttökysymyksissä, Saamenmaalla todellisuus on ollut toisenlainen. Suomen noin 10 000 saamelaisesta alle 2000 puhuu tilastojen mukaan yhtä kolmesta saamen kielestä äidinkielenään. Saamelaisten kielten osaaminen heikkeni sotien jälkeen erityisesti kun asuntolakoulujen opetuskielenä oli suomi. Usein lapsia kiellettiin puhumasta saamea ja saamelaisuuden ympärille kietoutui häpeän tunne. – Tästä oli se seuraus että useampi sukupolvi menetti kielen – tämä on on ollut yksi kovimpia kokemuksia saamelaisille” Vuosituhannen vaihteessa saamelaisen kulttuurin kohdalla on kuitenkin näkynyt valon pilkahduksia. – Tällä hetkellä puhutaan jopa saamelaisrenessanssista. On noussut uusi sukupolvi, joka ei kanna enää samaa taakkaa ja nuoret opiskelevat kieltä takaisin Myös saamelaisten poliittinen aktiivisuus on viimeisinä vuosina ollut entistä näkyvämpää. Parhaillaan suunnitelmat Jäämeren radasta herättävät keskustelua – todennäköisin reitti kulkisi suoraan saamelaisten kotiseutualueen läpi. Saamelaisjärjestöt vastustavat suunnitelmia. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!