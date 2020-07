Västeråsin syrjimiskiista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Vanhempien mukaan kolmea lasta olisi kielletty puhumasta suomea keskenään liikuntatunnilla sekä vapaa-ajankodissa Västeråsin Emaus-koulussa. Perheet kantelivat asiasta Ruotsissa syrjintäasiamiehelle (DO), joka julkisti päätöksensä kesällä 2019. Syrjintäasiamies ei arvioinut tapausta syrjiväksi. Tämän jälkeen vanhemmat valittivat päätöksestä valtiopäivien oikeusasiamiehelle (JO), joka ei ottanut tapausta käsittelyyn.

Yksi kantelun tehneistä on Västeråsin alueella asuva Linda Tanskanen.

– Ollaan kaksi vuotta valitettu ja ei ole mitään tapahtunut, niin sen takia vietiin tapaus Eurooppaan.

Toiveita parannuksesta

Tanskanen toivoo, että mahdollinen tuomio saisi Västeråsin kunnan toimimaan parantaakseen suomen kielen asemaa kouluissa ja kunnassa. Vanhempien toiveena olisi myös, että mahdollinen tuomio vahvistaisi kielen asemaa koko maassa.

– Se on tärkeä lapsille, se on tärkeää kielten elvytykselle, siis sille, että kieli säilyisi täällä Ruotsissa. Suomen kielihän on ollut täällä montamonta vuotta, ja meitä ruotsinsuomalaisia on ollut täällä monta vuotta, Tanskanen kertoo.

Västeråsin kunta kertoi Sveriges Radio Finskalle odottavansa Eurooppatuomioistuimen tuomiota ennen mahdollisia toimenpiteitä.

Kantelu käsittelyssä – tuomioita harvoin

SVT Uutiset sai vahvistuksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta Strasbourgista, että oikeustapaus on oikeuden käsittelyssä. Strasbourgista ei toistaiseksi kerrota tarkemmin missä vaiheessa valitus on, tai minkälainen käsittely sille tehdään.

Ihmisoikeustuomioistuimen tietokannan perusteella aiempia Ruotsia koskeneita kanteluita on käsitelty useita vuosia.

Tuomioistuimen omien tilastojen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana Ruotsia koskevia tuomioita on tehty yhteensä neljä. Oikeuden käsittelyyn Ruotsia koskeva kanteluita on tuotu yhteensä 553 samalla aikavälillä.

Vaihtaneet koulua

Ilmoituksen tehneiden västeråsilaisten perheiden lapset ovat vaihtaneet koulua. Tanskasen lapset käyvät nyt täysin ruotsinkielisestä koulua, ja saavat suomen kielen opetusta.

– Kyllähän se kieli haihtuu pois, eikä ole enää samalla lailla... He eivät pysty käyttämään kieltä samalla tavalla koulupäivän aikana, kun kaikki koulukaverit ovat ruotsinkielisiä.