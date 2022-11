Vuokralaisyhdistys: ”Vuokrien shokkikorotus mahdotonta”

Neuvottelut ensi vuoden vuokra-asuntojen vuokratasoista ovat pian käynnissä. Kiinteistönomistat haluavat nostaa vuokria jopa kymmenellä prosentilla. Joillakin alueilla, kuten Blekingessä, pitäisi kiinteistönomistajien mielestä nostaa vuokria vielä sitäkin enemmän.

– Tarve nostaa vuokria on suuri, sanoo paikallinen kiinteistönomistaja Tommy Svensson.

Moni vuokralainen tiukoilla jo nyt

Vuokralaisyhdistys, jonka tehtävänä on neuvotella vuokria kiinteistöomistajien kanssa ympäri maata, on sitä mieltä että kymmen prosenttia on liian paljon. Heidän mukaan jo nyt noin joka viides vuokralla asuva elää jo nyt erittäin tiukoilla marginaaleilla. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi vanhukset, opiskelijat ja yksinhuoltajat.

– Luulen että kymmenen prosentin vuokrien nousu on kiinteistöomistajien toiveajattelua, sanoo Vuokralaisyhdistyksen pääekonomisti Martin Hofverberg.