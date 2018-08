Utredning pågår – SD i Växjö delar fortfarande ut valsedlar

Elisabeth Petersson (SD) i Växjö har fått ta emot både utifrån och inifrån partiet. Bakgrunden är en artikel i Aftonbladet där hon gav sin syn på ”svenskhet”. Där avslöjades också att hon delat en länk till musik med texten ”Svenskar är vita och landet är vårt”.

Sverigedemokraternas distriktsordförande i Kronoberg, Tobias Lindgren, sade i ett mail till SVT i fredags att Elisabeth Peterssons fall just nu utreds av partiets medlemsutskott. Under tiden delar partiet fortfarande ut valsedlar till kommunalvalet i Växjö där Petersson står som andra namn. Senast under under måndagen delades sedlar ut i kommunens äldreboenden enligt uppgift till SVT.

Sedlarna blir inte ogiltiga

Om partiet skulle besluta sig för att ta bort Elisabeth Petersson ur sin kandidatförklaring så kommer det alltså fortfarande finnas sedlar med hennes namn på i omlopp. Det är dessutom tveksamt om partiet hinner placera ut nya sedlar i kommunens vallokaler enligt personer inom partiet som SVT pratat med.

Men sedlarna kommer oavsett vad som görs fortfarande att vara giltiga.

– Om kritiken leder till att hon stryks ur kandidatförklaringen är en personröst på Elisabeth Peterson inte giltig, men rösten tillfaller ändå partiet, säger Lars Aden Lisinski vid valmyndigheten.

Låsning av listan

Kandidatförklaringen är en låsning av partiets lista som garanterar att inga andra personer än de som partierna valt kan väljas.

Skulle kandidatförklaringen inte ändras innan valet så kan politikern väljas in. Om partiet efterhand skulle välja att utesluta en politiker ur partiet så kan personen ändå behålla sin plats som politisk vilde.

