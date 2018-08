Tre lokala partier vill styra i sörmländska kommuner

Det är de etablerade partierna Strängnäspartiet och Vingåkerspartiet (tidigare Vägen till livskvalitet) som återigen ställer upp i sina respektive hemkommuner. Båda har suttit i fullmäktige under flera mandatperioder, och under en tid även innehaft makten. Under den senaste mandatperioden har de dock varit i opposition.

Lämnade SD

I Flen finns nystartade Rättvisa i Flen med avhoppade Per Grönlund i täten. Partiet har fyra kandidater på sin lista och hoppas ta sig in i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Håkan Bertilsson (STRP), Martin Larsson (VTL) och Per Grönlund (RIF) Foto: Otilia Bogen

Enligt Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är det inte mycket som krävs för ett litet parti att ta sig in i kommunfullmäktige.

– Det är ganska lätt att få ihop tillräckligt många röster i en mindre kommun. Oftast kommer man långt med bara bekantas bekanta, säger han.

Lätt att halka ut igen

Desto svårare är det att hålla sig kvar.

– Det är vanligt att de inte blir så långlivade i fullmäktige. När man bildar ett parti kan man locka till sig väljare från hela den politiska skalan. Men i fullmäktige måste de ta ställning till en del höger–vänster-frågor, och då tappar den ena sidan av väljarskaran ofta förtroendet, säger Folke Johansson.

Några tidigare lokala partier som lyckats ta sig in i kommunfullmäktige i sörmländska kommuner är Mariefredspartiet, Alternativ 2000, Trosa radikaler.