5G: är det nya mobilnätet en hälsofara?

Inför lanseringen av 5G har det anordnats protester runt om i landet och på nätet. Det som de flesta oroar sig för är att strålningen skulle vara hälsofarlig. Men uppgiften backas varken upp av cancerstatistik eller forskarsamhället i stort.

– Majoriteten av forskare, institutioner som WHO, EU och nationella expertgrupper är överens om att det idag inte är fastslaget att det finns hälsoeffekter på de här låga exponeringsnivåerna, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Ingen ökad risk för hjärntumörer

Personerna bakom motståndet lutar sig mot en liten grupp forskare som menar att strålningen från mobiltelefoner innebär en fara för hälsan. En av forskarna som gruppen stöder sig på har sedan 90-talet hävdat att strålning från mobiltelefoner dubblerar risken för hjärntumörer. Socialstyrelsen publicerar varje år statistik över nyupptäckta cancerfall. På Karolinska institutet har forskare tittat på statistiken och förekomsten av hjärntumörer mellan år 1970-2017.

– Om det vore sant så skulle man ha sett en ökad förekomst av hjärntumörer i befolkningen. Man ser ingen sådan riskökning, säger Maria Feychting.

Förekomsten av elakartade hjärntumörer i Sverige. Foto: Karolinska Institutet

Uppfattningen delas även av International Agency for Research on Cancer (IARC) som på uppdrag av WHO forskar på sambandet mellan mobilstrålning och cancer.

– Majoriteten av all forskning som gjorts på mobiltelefoner hittills tyder inte på något samband mellan användandet av mobiltelefon och ökad risk för hjärntumör, säger Joachim Schuz, chef och forskare vid sektionen Environment and Radiation, IARC, WHO.

Kontinuerliga mätningar

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar idag för att vi inte ska utsättas för hälsofarlig strålning. De har därför med stöd i forskning tagit fram referensvärden för både strålningsnivåer och radiovågsfrekvenser. 5G-näten kommer till en början dessutom att ligga på ungefär samma radiofrekvens som 4G, nämligen 3,5 GHz.

– Ingen kommer någonsin kunna bevisa att någonting är ofarligt. Men om man ser till den sammanlagda forskning som finns så menar vi att det inte finns några hälsorisker som man kunnat visa på vetenskaplig väg om man håller sig till referensvärdena, säger Jimmy Estenberg, expert på elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

