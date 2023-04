Forskning: Drastisk förändring i Arktis havsis – smälter fortare

Efter år 2007 kunde en grupp forskare vid polarinstitutet i Tromsö se ett skifte i isbildningen på Arktis. Man kunde se hur 52 procent av havsisen som var tjockare än fyra meter plötsligt försvunnit.

Den vinteris som bildades därefter, den så kallade förstaårsisen, var tunnare och hade svårt att klara sommarens varmare temperaturer.

Försenar isläggningen

Den samlade forskarvärlden är övertygad om att temperaturhöjningarna i Arktis är orsakade av klimatförändringarna. Höjda temperaturer ökar issmältningen under sommaren och minskar nybildningen av is under vintern.

Sälar bygger bo på isen

Arktis hela näringskedja bygger på att det alltid finns is. Ett bortfall av havsisen får inte bara förödande konsekvenser för klimatsystemet utan även för djurlivet.

– Det finns sälarter som lever hela sina liv på isen. De bygger bo och de föder ungar på isen. Om isen försvinner kommer de att utrotas, säger Michael Tjernström, klimatforskare vid Stockholms universitet.

Hur mycket havsis som kommer att finnas kvar i polarbassängen i framtiden menar Michael Tjernström beror på hur vi kommer att ta hand om koldioxidutsläppen framöver.

– Det som redan hänt eller det vi redan orsakat rår vi inte på. Men vi som mänsklighet håller i rodret för framtiden.