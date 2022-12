Här är 2022 års största vetenskapliga genombrott

Första plats:

Gemensam andra plats:

Flerårigt ris ger mer effektiv odling

Perennial rice (kallat PR23) har varit tillgänglig för kinesiska bönder sedan något år. Det minskade arbetsinsatsen med 77 arbetsdagar per hektar och säsong, enligt Science.

Kreativ AI

Artificiell intelligens erövrar alltmer de domäner som förut ansågs vara unikt mänskliga, som att skapa en bild ur en skriven text. Forskningslabbet Open AI lät AI-programmet DALL-E göra den här bilden utifrån instruktionen: Teddy bears mixing sparkling chemicals as mad scientists in the style of steampunk.

Upptäckt av extremt stor bakterie

Thiomargarita magnifica chockade världens biologer när den upptäcktes på döende löv i ett mangrove-träsk i Västindien i år. Den är 5000 gånger större än andra bakterier.

Vaccin mot RS virus är på gång

RS-virus sjuka barn fyller nu sjukhus-akuterna runt om i Sverige. Men två olika vacciner som skyddar de allra sårbaraste, små barn och äldre, är på ingång enligt Science och hamnar därför på Science tio i topp-lista.

Virus orsakar multipel skleros (ms)

Epstein-Barr är ett herpesvirus som länge har misstänkts för att orsaka sjukdomen MS. I en artikel i Science i januari 2022 har forskare vid Stanford universitetet visat att en infektion med Epstein-Barr virus ökar risken att få ms med 32 gånger. Vaccin mot det här viruset finns inte ännu men är under utveckling skriver Science.