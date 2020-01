Katter kan uttrycka känslor med subtila ansiktsuttryck

6300 personer från 85 länder fick titta på 40 videos av katters ansikten.

Forskarna delade in filmerna i två grupper där katterna antingen bedömdes ha positiva eller negativa känslor utifrån filmernas sammanhang.

Katter som fick det dom ville ha, som till exempel godis, en leksak eller kel, bedömdes ha positiva känslor. Katter som till exempel nekades något, som hade hälsoproblem eller som försökte dra sig undan, bedömdes ha negativa känslor.

Testpersonerna fick ingen information om filmernas sammanhang och filmerna beskars så att deltagarna bara såg katternas huvuden. Forskarna uteslöt också filmer där katterna visade att de var arga eller rädda genom uppenbara tecken som att visa tänderna, fräsa eller vika bak öronen.

Källa: Studien ”Humans can identify cats´ affective states from subtle facial expressions” från University of Guelph i Kanada, publicerades i Animal Welfare.