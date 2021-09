Klimatförändringarna: Nordatlantisk val nära utrotning

Rätvalen, på engelska Right Whale, är en grupp valar som fått sitt namn från den tidiga valjakten. Eftersom dessa valar är stora, närmare 20 meter långa, och flyter när de är döda, kallade jägarna den för ”The right whale to hunt”, den rätta valen att jaga. Ett stort byte som gick att få in i båten eftersom det döda djuret flöt till skillnad från andra valar.

Bara ett fåtal valar kvar

Och just jakten och andra påfrestningar har lett till att det idag bara finns ett fåtal rätvalar kvar i hela världen. Klimatförändringarna riskerar nu att leda till att arten helt försvinner. Det menar forskarna bakom en studie som publiceras i tidskriften Oceanography

Rätvalen, som är en grupp valar, finns idag bland annat i Nordatlanten utanför den amerikanska delstaten Maines kust. Dessa rätvalar kallas nordkapare. Men just i det området har havet värmts upp ännu snabbare än på andra platser och idag finns bara runt 350 nordkapare kvar. Dessa har fått allt svårare att hitta föda och allt färre kalvar har fötts under det senaste decenniet.

-Situationen för rätvalen I Nordatlanten är extremt svår och de löper en hög risk att helt utrotas, säger Kylie Owen, som forskar på stora valar vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Hotas av fartyg och fisket

Nordkaparna tvingas nu söka föda i nya havsområden norrut med kallare vatten. Men där finns inte samma åtgärder för att skydda valarna som i deras vanliga habitat. Det leder till att de få rätvalar som fortfarande finns kvar utsätt för än större påfrestningar och risker att skadas av fiskeredskap och fartygstrafiken menar forskarna i studien och Kylie Owen vid Naturhistoriska riksmuseet instämmer.

-Klimatförändringarna innebär att valarna måste flytta längre sträckor för att hitta föda vilket gör att de har mindre tid att reproducera sig, säger Kylie Owen till SVT.

Om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att skydda rätvalen, som till exempel att begränsa eller flytta fartygstrafik, innebär det den lilla rest av arten som fortfarande finns kvar löper risk att försvinna helt.



