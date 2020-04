Klimatforskare: 2020 kan bli varmaste året som uppmätts

2019 var globalt sett det näst varmaste året sedan temperaturmätningarna startade. Medeltemperaturen var bara 0,04 grader kallare än rekordåret 2016. Nu pekar klimatforskare på att 2020 kan komma att slå det rekordet, rapporterar The Guardian.

Januari i år var den varmaste januarimånaden som hittills uppmätts. Februari och mars de näst varmaste februari- och marsmånaderna, enligt NOAA, USA:s klimatkontor i North Carolina. Baserat på observerade variationer från tidigare år har forskare där nu räknat ut att det är 75 procents sannolikhet att 2020 blir det varmaste året någonsin.

Enligt klimatforskare vid NASA:s Goddard Institute for Space Studies i New York är sannolikheten 60 procent, medan brittiska meteorologiska institutet The Met Office är försiktigare och räknar med 50 procents risk för ett rekordår.

”Mer förvånad om det blir kallt”

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, är inte förvånad.

– Det har varit några riktigt varma månader i början av året, vilket gör att 2020 mycket möjligt kan bli det varmaste året vi har observerat. Det följer väl den långsiktiga utvecklingen. Jag skulle bli mycket mer förvånad om det blir ett kallt år, säger han.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och tidigare chef för Stockholm Environment Institute, tycker att det är viktigare att titta på trender än specifika år.

– Det är ganska ointressant om 2020 det blir det absolut varmaste eller inte. Ligger det bland de varmaste åren är trenden fortfarande tydlig.

”Uppseendeväckande”

Det som dock gör att 2020 sticker ut är att väderfenomenet El Niño inte är starkt i år. Värmerekordet 2016 berodde nämligen delvis på att El Niño, med höga temperaturer över stora delar av Stilla Havet, var extra kraftig.

– Det betyder ju att ett varmt år nu är lite mer uppseendeväckande än om man har ett varmt år när man har El Niño, säger Johan Kuylenstierna.

Dessutom är det så – tvärtemot vad man skulle kunna tro - att de minskade luftföroreningarna till följd av coronaviruset bidrar till den globala uppvärmningen.

– Hur lustigt det än kan låta så bidrar den klarare luften till att luften blir varmare. Den effekten kan bidra med någon tiondels grad i ett globalt perspektiv. Samtidigt har årets minskade utsläpp av koldioxid inte någon direkt påverkan på klimatet just nu.