Lyssna: Så skulle musik och tal låta på Mars

Nasas marsbil Perseverance har med sina mikrofoner avslöjat flera olika ljud på planeten sedan den landade förra året. Mest ifrån sig själv och helikoptern Ingenuity, men också en och annan vind.

Inspelningarna har överraskat franska forskare som analyserat ljudfilerna. Det visade sig nämligen att ljudet för det första färdas långsammare på Mars än på jorden. Men mer förvånande var att lägre frekvenser färdas snabbare än högre frekvenser.

– Jag fick lite panik. Jag sa till mig själv att en av de två mätningarna måste vara fel eftersom vi bara har en hastighet för ljud på jorden, säger Sylvestre Maurice, astronom vid universitetet Toulouse III Paul Sabatier i Frankrike och huvudförfattare till studien, till AFP.

Olika hastigheter, volym och dämpning

På jorden färdas ljud på ytan i 340 meter per sekund oberoende av frekvens. Men ljudupptagningarna från Mars visar att ljudet färdas i olika hastigheter beroende på vilken frekvens det har.

Gränsen för hastighetsförändringen gick vid 240 Hertz, ungefär vid tonen b, som är andra strängen nedifrån på en gitarr.

Ljud med frekvenser över 240 Hertz färdas i ungefär 250 meter per sekund på Mars. Ljud med frekvenser under 240 Hertz färdas i ungefär 240 meter per sekund, enligt den nya studien i Nature.

Det visade sig även att ljud på Mars får en lägre ljudvolym, ungefär 20 decibel svagare än på jorden. Ljudet dämpas också mycket snabbare, framför allt de högre frekvenserna. Det medför att det hade varit svårt att urskilja vad man hör även på korta avstånd från ljudkällan.

Koldioxidmolekyler vibrerar annorlunda

Anledningen till att ljud får andra egenskaper på Mars är att atmosfären där nästan enbart består av koldioxid till skillnad från jordens atmosfär med mest kväve och syre. Dessutom är lufttrycket bara en hundradel av lufttrycket på jorden och det är mycket kallare på planeten.

– De här koldioxidmolekylerna kan vibrera och rotera på lite andra sätt än syre och kväve här på jorden. Det är en väldigt annorlunda miljö på Mars och från alla de här sakerna kan man förstå att ljudet inte blir likadant som på jorden, säger Mats Holmström, docent och forskare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

”Kan höra hur rovern mår”

Kunskapen man får av ljuden på Mars kan också lära oss mer om atmosfären. För ett tränat öra går det nämligen att höra förändringar i luftcirkulation i atmosfären. På natten är den mer stillastående och på dagtid när varmare luft stiger är det större cirkulation.

– Det kan hjälpa till när man vill göra modeller av atmosfären och hur den beter sig på Mars. En annan tillämpning är att man ju faktiskt också kan höra hur den här rovern mår, om något kullager eller någon motor börjar krångla till exempel, säger Mats Holmström.

Han ser fram emot fler spännande upptäckter om akustiken på Mars.

– Det är första gången man har mikrofoner på Mars och har kunnat uppta ljud från planeten. Så det kommer säkert att komma många fler intressanta upptäckter även framöver, säger Mats Holmström.

Spela klippet för att höra en rekonstruktion av hur musik och tal skulle låta på Mars men också riktiga ljud från planetens yta.