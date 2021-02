Neandertalgen kan skydda mot allvarlig covid-19

En ny studie, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, visar att en genvariant som skyddar mot svårare covid-19 är nedärvd av neandertalare.

Den som bär på den här genvarianten löper 20 procent mindre risk att bli inlagd för intensivvård, enligt en stor internationell studie som publicerades i Nature i december.

Genvarianten blir allt vanligare

Den nya studien visar att den skyddande genvarianten finns hos nästan hälften av alla människor utanför Afrika. Genvarianten ska ha överförts från neandertalare till människan genom parning för omkring 60 000 år sedan.

Under det senaste millenniet har dock förekomsten av genvarianten av någon anledning ökat i frekvens.

– Vi har inte klart för oss varför den har blivit så vanlig. Den här varianten skyddar inte bara mot covid-19 utan också mot infektioner med andra virus som hepatit C, Sars-CoV-1 och västnilenvirus. Vid någon tidpunkt i historien har vi behövt den här genvarianten, säger Hugo Zeberg forskare vid Karolinska institutet.

Genom att kartlägga genvariantens ursprung kan man öka förståelsen för varför vissa människor blir mer sjuka än andra och hur det kan skilja sig mellan regioner och världsdelar.

Kan användas för riskbedömning av covidsjuka

Samma forskarpar gjorde i höstas en upptäckt om att en annan genvariant, som ökar risken att bli svårt sjuk i covid-19, också är nedärvd från neandertalare. Även den bärs av människor utanför Afrika.

I dag görs inga tester på vilka genuppsättningar en patient bär på när den vårdas för covid-19. Men i framtiden skulle kunskapen kunna användas för att göra en riskbedömning över patienten, både om den bär på den skyddande genvarianten eller den som ökar risken.

– Det skulle vara rationellt att titta på den här riskvarianten i patienter eftersom den precis som hög ålder bidrar till ökad risk att bli allvarligt sjuk, säger Svante Pääbo professor i genetik på Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.