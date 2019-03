Svenskbygder i USA är mer jämlika

Mellan år 1850 och 1920 utvandrade cirka 1,5 miljoner svenskar till USA. Många slog sig ner i den amerikanska Mellanvästern, främst i delstaterna Minnesota, Illinois, Iowa. Nu visar en ny tvärvetenskaplig studie från Lund och Stockholms universitet att svenskarna kanske påverkade samhället mer än vad man tidigare trott.

– Många av de skillnader vi ser mellan europeiska länder går igen i olika delar av USA. Områden som är dominerade av ättlingar till skandinaver har den högsta nivån av ekonomisk jämlikhet och social rörlighet, säger Per Engzell, sociolog vid Stockholms universitet och en av studiens författare.

Normer påverkade samhällsbyggnaden

Vad skillnaderna beror på vet forskarna inte exakt men en teori är att utvandrarna förde med sig normer och värderingar som sedan har präglat hela området. Många av svenskarna bosatte sig vid fronten där det delvis saknades samhälleliga institutioner.

– Då kan man ha skapat egna institutioner baserat på normer man hade med sig hemifrån. Sen har de institutionerna blivit kvar, säger Per Engzell.

Förhoppningen är att studien ska öka kunskapen om hur immigration kan påverka samhällen på lång sikt.

– Det är en bra studie som visar på att någonting som hänt långt tillbaks i tiden fortfarande kan ha effekter på ekonomin långt senare, säger Monuir Karadja, nationalekonom vid Uppsala universitet.

Hela befolkningen påverkades

Det var inte bara svenskättlingarna i områdena som påverkades. Studien visar även att den svarta befolkningen i områden som dominerats av skandinaver också har ökad ekonomisk jämlikhet.

– Det tyder på att skandinavernas normer påverkade hela platsen, säger Monuir Karadja.

Hade skandinaver verkligen så annorlunda normer jämfört med resten av Europa för mer än hundra år sen?

– Där behöver man forska mer. Det skulle kunna vara så att man hade en högre social tillit i Skandinavien. Det finns teorier om att det bidrar till att skapa välfärd längre fram när man får ett ekonomiskt överskott, säger Monuir Karadja.

Studien publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences.