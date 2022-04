Tvillingar kan ha svaret till orsakerna bakom ätstörningar

Det har under senare år bedrivits flera stora forskningsprojekt kring ätstörningar, men än kvarstår många frågetecken kring varför sjukdomarna uppstår. En av dem är hur miljön påverkar ätstörningar och i dag studeras enäggstvillingar i jakt på nya svar.

– Vi vet att det finns en klar och tydlig ärftlig komponent och att den tillsammans med miljömässiga faktorer ger en ökad risk att drabbas av en ätstörning. Genom att studera enäggstvillingar som är identiska när det gäller genuppsättning så kan vi bättre förstå vilka miljömässiga faktorer som är viktiga, säger Bengt Fundin som är verksamhetschef på Karolinska institutet och projektledare för studien i Sverige.

”Diamanter för forskare”

I studien vid namn Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT) undersöks svenska och danska tvillingpar för att finna svar på såväl vad som orsakar anorexia nervosa som hur sjukdomen påverkar kroppen. Målet är att samla in information från 25 tvillingpar där den ena är eller varit sjuk i anorexia för att sedan kunna jämföra resultaten med information från 25 kontrollpar med friska tvillingar där ingen utvecklat en ätstörning.

– Det här är diamanter för forskare, att hitta identiska tvillingar där bara den ena har fått en sjukdom, säger Cynthia Bulik som är professor i ätstörningar och leder den pågående studien.

Två dagar med tester

Ett av de tvillingpar som deltar i studien är Tania och Marina från Västerås. Under två dagar har de genomgått ett flertal olika tester. Bland annat har forskarna mätt tvillingarnas ämnesomsättning, hjärnaktivitet och kognitiva förmåga. En del av testerna görs under fasta.

– Personer med anorexi lever under långa perioder med begränsat energiintag. Det påverkar kroppen metaboliskt och hur man klarar komplexa uppgifter. I och med att vi lägger in fasta som en del av studien kommer vi kunna skilja på dessa grupper ännu mer och se hur de reagerar i olika situationer. På det sättet hoppas vi kunna hitta de faktorer som är viktiga för att utveckla anorexia, säger Bengt Fundin.

Presterar bra under fasta

Forskarnas hypotes är att båda syskonen i tvillingparet med den sjuka tvillingen skiljer sig mot de friska kontrollparen. Cynthia Bulik tror att tvillingarna som utvecklat en ätstörning presterar minst lika bra, om inte bättre, på testen under fasta. Hon tror att även att den sjuka tvillingens syskon fungerar bra under svält, till skillnad från de friska kontrollparen som presterar sämre utan mat i kroppen.

Forskarna hoppas att studien kan leda till bättre vård av personer med ätstörning i framtiden.

– Vi tror att med en ökad kunskap om biologin bakom anorexia nervosa kan vi bli bättre på att förebygga ätstörningar men också skräddarsy behandlingar och utveckla bättre diagnostiska verktyg, säger Bengt Fundin.

Om du eller någon i din närhet behöver hjälp eller stöd kan du vända dig till:

1177.se för sjukvårdsinformation

Friskfri.se Riksföreningen mot Ätstörningar Frisk&Fri