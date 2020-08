WHO: Saknas miljarder för att bekämpa covid-19

De kommande tre månaderna utgör ett ”fönster av möjligheter”, enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO. Flera behandlingsmetoder visar positiva resultat och ännu fler är under utveckling. Samtidigt tar flera vaccinprojekt steg mot en färdig produkt.

Problemet, enligt Ghebreyesus, är att organisationen är kraftigt underfinansierad och saknar medel för att slå mynt av de medicinska framgångarna.

Gates bland givarna

– Vi är väldigt tacksamma för de bidrag vi har fått, men det är bara 10 procent av de miljarder som krävs för att kunna uppfylla löftet från ACT, sa generaldirektören på en presskonferens under måndagen.

ACT står för ”Access to Covid-19 tools” (ungefär: Tillgång till covid-19-verktyg) och är ett initiativ för att samla in pengar till pandemibekämpningen. Förutom EU-kommissionen och ett antal statschefer finns även makarna och filantroperna Melinda och Bill Gates bland initiativtagarna.

USA har kapat banden

Men trots resursstarka finansiärer är alltså bristen på pengar påtaglig. Bara för att kunna utveckla och distribuera vaccin behöver organisationen 100 miljarder US-dollar (ungefär 874 miljarder kronor).

Just hur WHO ska finansiera sitt arbete har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden, inte minst efter att USA:s president Donald Trump i maj meddelade att landet bryter sitt samarbete med organisationen. USA är det land som ger överlägset mest pengar till WHO och stod för 15 procent av organisationens budget för 2018 och 2019.