Femte gången gillt för Villa

Villa Lidköping var klart för klubbens femte SM-final. Och nu är det meningen att det ska bli femte gången gillt. Efter finalförluster mot Ljusdal, Boltic, Sandviken och senast mot Västerås SK (2016) finns möjligheten till revansch på söndag.

Inför matchen var anfallaren Joakim Andersson ödmjuk:

– Det är meningen att viska slå in matchbollen nu. Men ett skadat djur är alltid farligt, sa han och syftade på att Edsbyn inte hade något att förlora längre och kunde agera desperat.

Och han fick rätt.

Före även om just Joakim Andersson skadade Edsbyn ännu mer genom att peta in 1–0 efter en hörna och David petade in 2–0 efter en retur så gav inte Edsbyn upp.

Laget tog de chanser man fick, först då man fick en straff i slutet på första halvlek. Straffen sköt Jonas Edling in till 2–1.

Och efter en trevande start på andra halvlek kunde laget också kvittera, lite överraskande efter en lyra. Thomas Määttä kunde slå in 2–2 på tennis.

Edsbyn fick

Och så hade Edsbyn fått vittring igen.

Villa fick straff med mindre än tio minuter kvar att spela och David Karlsson som inte missat en straff på hela säsongen, sköt i ribban. Och sekunderna senare gjorde Edsbyn 2–3, målskytt Hans Anderrsson.

Men Villa och Joakim Andersson kom tillbaka. På övertid styrde han in 3–3 bakom ryggen och bäddade för sudden death.

– Klart att det är tungt. Nu blir det semester för tidigt, sa en av matchens bästa spelare Edsbyns målvakt Anders Svensson. Det här är det sämsta som finns, men vi gjorde det bra med vår nya taktik att backa hem rejält.

I sudden death hade både lagen chanser,m till sist tog mittfältsgiganten fart och snirklade sig igenom och sköt bollen i nätttaket. Ett mästerverk till mål i det läget av matchen, med tre minuter kvar av förlängningen.

– Ett mål man kommer att komma ihåg. Helt fantastiskt att få vinna inför den här publiken (5400 i hemmahallen). Det kommer att bli så häftigt att få spela SM-final mot Västerås.

Västerås SK manövrerade ut Hammarby i tre raka matcher och nu får också Villa-Lidköping vila i några dagar inför den stora finalen på Studenternas nästa söndag.