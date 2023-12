– Vi fick ett ”call” för två dagar sedan och har vetat om det men vår ståndpunkt är oförändrad och tycker att det är fel. Vi tycker att vare sig ryska eller belarusiska atleter och ledare ska delta, säger von Uthmann.

Nu när det är officiellt, är det något ytterligare som Sverige kan göra i den här frågan?

– Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat var vi står i frågan tillsammans med idrottsrörelsen i Sverige, Paralympiska kommittén och Riksidrottsförbundet och även i IOK-sammanhang med våra grannar i Norden så de vet var vi står, förklarar von Uthmann.

De ryska idrottarna kommer att få tävla under neutral flagg i de individuella grenarna. Inga lag kommer att tillåtas.

”Väldig massa förbehåll”

– Sedan ska man komma ihåg att det är en väldig massa förbehåll. De får inte vara kopplade till armén, de får inte ha propagerat för kriget, de måste ha kvalificerat sig och det är inte många ryssar eller belarusier som har kunnat vara med och kvalificera sig. Och de måste ha deltagit i de obligatoriska dopningsprogrammen men oavsett det är det olyckligt, säger von Uthmann.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har ryska och belarusiska idrottare stoppats från att delta i de allra flesta stora idrottsevenemang. Men med tiden har idrottarna släppts in i allt fler sporter och under fredagen kom beskedet att ryska idrottare kommer att få tävla under OS i Paris.

Samtliga nationella olympiska kommittéer hade ett digitalt möte i går, torsdag, med IOK då Sveriges olympiska kommitté (SOK) framförde att de tycker att det är för tidigt att ryska och belarusiska idrottare välkomnas tillbaka, meddelar SOK till TT.