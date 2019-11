Premiärförlust för Garpenlöv

I inledningsmatchen av Karjala Tournament började Tjeckerna direkt med att trycka på för 1-0 men efter kvalificerat spel från Adam Reideborn var det mållöst efter första tjugo.

I andra perioden kom dock tjeckernas förväntade ledningsmål då Dmitri Jaskin snappade upp en retur och sprätte in 1-0 ovanför Reideborns axel.

Tjeckien gör 1-0 på Tre Kronor

– Det där är nästintill otagbart och sett till matchen är det mycket välförtjänt, kommenterar Chris Härenstam i SVT:s sändning.

Tre Kronor hade svårt att skapa lägen men precis efter trettio minuter kom man upp i ett anfall.

Först sköt Anton Rödin en rejäl kanon som räddades av Tjeckiens målvakt Roman Will men Sverige bet sig kvar och i den fortsatta pressen spelade just Rödin sedan in pucken till Kazan-spelaren Mikael Wikstrand som smällde in 1-1 till Sverige.

Sverige kvitterar mot tjeckerna

– Det är ett mönsteranfall och vad vackert det är. Mikael Wikstrand gör sitt tredje landslagsmål, konstaterar Chris Härenstam.

Sveriges kvitteringsglädje blev dock kortvarig. I numerärt underläge försökte man kontra men efter slarv på offensiv blålinje ställde tjeckerna snabbt om och styrde in 2-1 genom Jan Kovar.

Tjeckien tar ledningen igen

– Så snabbt det går. Och det där är så typiskt Tjeckien. Alltså hur många sekunder tar det (kontringen), säger Chris Härenstam i SVT:s sändning.

I den sista perioden kom Sverige in i det mer men utan att få någon utdelning.

Närmast att sätta dit kvitteringen var Max Friberg. Frölundaspelaren försökte med en backhandretur men Roman Will sträckte ut och stötte undan pucken i sista stund.

Med tre minuter kvar satsade förbundskapten Johan Garpenlöv med sex utespelare på isen men istället för kvittering punkterade Tjeckien matchen med att göra 3-1.

Därmed blev det ingen glädje rent resultatmässigt för Tre Kronors nya förbundskapten som inte heller var nöjd med prestationen.

– Vi möter ett bra Tjeckien. De sätter oss under press och vi är inte starka nog tycker jag. Lite bättre är det mot slutet då vi börjar tävla mer och vi vart lite rappare i tanken, men det var en tuff match, säger förbundskapten Garpenlöv direkt efter matchen i SVT:s sändning.