Boston Celtics vann överraskande den första finalen i San Francisco mot Golden State Warriors med 120-108 och tidigt på måndag morgon svensk tid avgörs den andra finalen på samma ställe.

Vid presskonferensen under lördagen hade flera Boston-spelare på sig en t-shirt med texten: ”We are with BG”, en tröja som de kan bära resten av slutspelet.

– Som ett kollektiv vill visa vårt stöd för Brittney Griner. Hon har varit där en lång tid nu och vi känner att det räcker, säger Jaylen Brown om Griner som greps på en flygplats i Moskva den 17 februari med e-cigaretter som innehöll cannabisolja, något som kan ge upp till tio års fängelse.

USA:s utrikesminister inkopplad

Hon har sedan dess blivit kvar i häkte i Moskva, av många uppfattat som en bricka i ett politiskt spel med anledning av sanktionerna mot Ryssland, där även utrikesminister Antony Blinken har varit inblandad.

Boston-forwarden Jayson Tatum lärde känna Griner vid OS i Tokyo sommaren 2021. De kom hem med var sitt guld.

– Hon lyser upp ett helt rum med sin personlighet. Det är extremt tufft att se vad hon går igenom. Jag vet att alla känner samma sak och vi står enade i att stötta henne och se till att hon kommer hem till sin familj, säger Tatum.

Hennes advokat hoppas på en rättegång inom den närmaste tiden.