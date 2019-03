Övertygande seger av Luleå i Täljehallen

Luleå, som säkrat andraplatsen i tabellen, tog kommandot tidigt i matchen. Med två perioder spelade hade norrbottningarna en tiopoängsledning som Södertälje sedan aldrig lyckades reducera.

83-71 blev slutresultatet till Luleås fördel, 22 av poängen stod amerikanskan Chastity Reed för, men bästa målskytt blev Telges Klara Lundqvist på 23 poäng.

– Tolv poängs underlag mot Luleå, det är inte fy skam. Vi pressar på så de får spela med sina bästa spelare flera minuter, så det är ändå ingen dålig match vi gör, säger Telges tränare Viktor Bengtsson till Sportsground.

Rafflande slutomgång för mittenlagen

Det är just nu tajt runt mitten av tabellen inför sista omgången. Eftersom Eos besegrade Wetterbygden under kvällen, innebär det att Telge ligger kvar som sexa inför slutspelet. Högsbo, just nu sjua i tabellen, vann dessutom sin match i kväll, vilket innebär att de bara är två poäng efter Telge.

– Vi kan komma sexa, vi kan komma sjua. Mycket hänger på den sista omgången, säger Viktor Bengtsson.

Grundseriens sista omgång spelas på onsdag om en vecka.