Inför OS i Tokyo 2021 fråntogs Internationella boxningsförbundet Iba ansvaret för kvalet och OS-tävlingarna efter bland annat flera domarskandaler. I stället arrangerades tävlingarna av IOK.

Samma sak kommer att ske inför Paris 2024 och IOK har krävt ett nytt ledarskap i boxningen. Boxningen finns ännu inte med på OS-programmet 2028 och sporten riskerar att kastas ut ur OS.

Ledda av tidigare boxningsvärldsmästaren Roy Jones Jr är uppskattningsvis 40 boxare och tränare på plats i Lausanne på måndagen för protesterna, enligt sajten Inside The Games. Bland annat har flera på sig t-shirts med texten ”no boxing without Iba” och ”no Olympics without boxing”.

Iba leds av ryssen Umar Kremlev och det har stormat kring förbundet de senaste åren. Bland annat diskvalificerades flera kandidater till Ibas styrelse, däribland Svenska boxningsförbundets ordförande Per-Axel Sjöholm i våras, endast en dag före vårens kongress. Och tidigare i höst meddelade Iba att man tillåter ryska och belarusiska boxare att tävla i förbundsarrangerade tävlingar.

Något som fick västliga nationer och förbund att reagera.

– Jag tänker som de flesta vettiga människor gör. Att det här är en skandal och det inte är sant. Det är fullständigt oacceptabelt. Ytterligare polarisering mellan den grupp som är för olympisk boxning och demokrati, och den som inte bryr sig om demokrati och kör sitt eget spår, sade Per-Axel Sjöholm, ordförande i Svenska boxningsförbundet, då till SVT Sport.