Det var engelska tidningen The Sun som vid lunchtid under onsdagen var först att rapportera om att Dillian Whyte var axelskadad och behövde dra sig ur nästa veckas tungviktsfajt i London. Även SVT Sport hade samma uppgifter.

På sin hemsida bekräftar nu arrangören Matchroom Boxing, med promotorn Eddie Hearn i spetsen, att matchen ställs in.

”Jag är förkrossad då jag såg fram emot att knocka Wallin och det hade jag gjort under första halvan av matchen”, säger Dillian Whyte i ett uttalande.

Trots att det tilltänkta huvudnumret försvinner kommer galan att arrangeras ändå. Ny huvudmatch är en titelmatch i damernas superlättvikt mellan Chantelle Cameron och Mary McGee.

”Jag är redo att gå match”

När SVT Sport pratar med Otto Wallin natten mot torsdag, svensk tid, säger han sig fortfarande vilja gå en match den 30 oktober om arrangören kan hitta en ny motståndare.

– Kan de ordna en match till mig skulle jag ta den. Jag har precis skickat ett mejl till min manager om det. Jag vet inte hur Matchroom tänker.

Men du är sugen?

– Ja, absolut, jag är redo att gå match. Det är matcher jag behöver.

Hoppas möta Whyte 2022

Sent på tisdag kväll fick Otto Wallin, som bor i New York, beskedet att han inte skulle hoppa på flyget till London som planerat. Dillian Whyte skulle läkarundersökas under onsdagen och efter det skulle ett beslut fattas.

– Jag har väntat länge på den här matchen så det känns surt. Nu hoppas jag att de gör rätt för sig och bokar in den här matchen på ett annat datum och att vi fortfarande ska mötas. Att Dillian Whyte inte bara använder det här som en väg att ta sig ur vår match för att möta Tyson Fury (världsmästare i viktklassen, reds anm).

I Matchrooms pressmeddelande framgår ingen prognos kring Whytes axelskada, men Otto Wallin tror inte att en sådan fajt skulle bli aktuell under 2021.

– Det handlar snarare om början på nästa år. Kanske februari eller rentav i mars. Om han har en allvarlig skada blir han borta ett tag och måste sedan börja träna igen.

”Kan bli en rättslig process”

Dillian Whyte är rankad som förste utmanare till storstjärnan Tyson Furys WBC-bälte.

För att förhindra att britten använder skadan som ett sätt ur matchen mot Otto, och rakt in i en titelmatch mot Fury, har svenskens team redan lämnat in en skrivelse till organisationen WBC.

Där kräver de att WBC ser till att matchen mellan Whyte-Wallin blir av vid ett senare datum och att vinnaren där får möta Fury om VM-titeln.

– Det kan bli en rättslig process. Vi har lämnat in en skrivelse och WBC skulle kunna bestämma detta. Vi vill också att de från Dillians håll bevisar att något i axeln verkligen är trasigt. Att det här inte bara var ett sätt att komma ur matchen och sedan tjäna på det genom att få möta Fury.

Ni har alltså inte fått något bevis på själva skadan?

– Nej, inte än, men vi jobbar på det. Vi har ansökt om att Dillian ska träffa en oberoende läkare så det pågår en process där våra advokater pratar med Matchroom.