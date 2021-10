Med bara tio dagar kvar till Otto Wallins stora match mot Dillian Whyte den 30 oktober i London skriver The Sun i dag att Whyte har skadat axeln och tvingas dra sig ur fajten.

Enligt uppgifter till SVT Sport ska Whytes axel undersökas av läkare i dag, onsdag, och efter det tas ett beslut kring hur man går vidare.

Otto Wallins team ska ha nåtts av nyheten sent i går. När SVT kontaktar Wallin svarar han kort:

– Jag kan inte kommentera det. Jag får återkoppla.

Kan skjutas upp till senare datum

SVT erfar att det mest troliga beskedet är att matchen inte blir av den 30 oktober, men ett definitivt beslut kring vad som händer nu väntas som tidigast tas senare under dagen.

Eventuellt kan matchen mellan Whyte och Wallin bokas om till ett senare datum.

Det är just nu oklart om galan, som skulle ägt rum i The O2 i London, ställs in helt eller går vidare som planerat men utan galans huvudnummer.

Det har även ryktats om att vinnaren mellan Whyte och Wallin ska belönas med att få möta storstjärnan Tyson Fury som har ett av de fyra världsmästarbältena i tungvikt (WBC).

