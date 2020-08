Genombrott i publikfrågan – möte med regeringen

– Hon har bjudit in till möten med olika aktörer för att diskutera situationen, säger Linds presskontakt Björn Lindgren till TV4:s Fotbollskanalen.

Under augusti månad väntas ett besked från Folkhälsomyndigheten om idrottsrörelsen ska få börja ta in publik på sina evenemang. Eftersom det i dagsläget råder förbud mot folksamlingar över 50 personer har arenorna så här långt in i sommaren gapat tomma.

Hela evenemangsnäringen har krävt en tidsplan för en återstart då branschen utan publikintäkter just nu genomgår kanske den värsta lågkonjunktur som de har upplevt.

”Massor av frågor”

Inom idrotten har framför allt fotbollen varit den röst som allra tydligast markerat sitt missnöje kring bristen på kommunikation från Folkhälsomyndigheten. Mats Enquist, generalsekreterare i Svensk elitfotboll (Sef), har vädjat om vägledning i hur publik successivt ska kunna återvända framöver – men utan gehör. Han menar att dialogen har varit obefintlig.

– Det finns massor av frågor vi måste diskutera i tid, långt innan ett öppnande. Där ser vi en brist i det svenska upplägget, sade Enquist till TT för några veckor sedan.

Men nu har kanske idrottsrörelsen fått till ett genombrott. Inom de närmaste dagarna ska de nämligen sätta sig ner i ett möte direkt med regeringen för att diskutera vägen framåt.

Enligt uppgifter till TT är Svenska fotbollförbundet (SvFF) en av aktörerna som kommer sitta med runt bordet.

Lind kan bjuda in

TV4:s Fotbollskanalen rapporterar om att SvFF är på väg att få till ett möte med kulturminister Amanda Lind (MP) för att diskutera frågan.

– Det jag kan säga är att hon har bjudit in till möten med olika aktörer för att diskutera situationen. Mer än så kan jag inte säga, säger Linds presskontakt Björn Lindgren till sajten.

Mötet kan komma att ske redan den här veckan. Om Folkhälsomyndigheten själva kommer att närvara är inte bekräftat.

I Danmark, som redan successivt öppnat upp för publik, har gången varit den att idrottsrörelsen haft direkt samråd med regeringen, som tagit alla beslut, och där den danska folkhälsomyndigheten bara fungerat som bollplank och rådgivare.

TT har sökt representanter från Svenska fotbollförbundet (SvFF) och Riksidrottsförbundet (RF) utan framgång.

