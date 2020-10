Regeringen vill upphäva inreseförbudet för elitidrottare

Idrottsminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg meddelade på en presskonferens under tisdagen att idrottare är välkomna till tävlingar i Sverige, trots inreseförbudet.



– Vi kommer remittera att elitidrottare undantas inreseförbundet, sa Mikael Damberg.



Idrottsminister Amanda Lind:



– Alla internationella elittävlingar kommer att kunna genomföras. Sverige är ett land som är erkänt duktiga på att arrangera tävlingar, det ska vi även vara under pandemin, sa Amanda Lind under presskonferensen.

– Med detta besked kan Sverige välkomna skidskyttar till världscuptävlingar och fotbollsspelare till internationella matcher även med rådande inreserestriktioner.

”Sverige har drivit på”

Regeringen meddelar att det finns flera undantag från inreseförbudet och i många andra fall är det tydligt hur de ska tillämpas. Men att det ännu inte finns några riktlinjer för hur undantagen ska tolkas när det gäller elitidrottare.



– Vi har haft en situation där medlemsstaterna i EU har gjort på lite olika sätt när det gäller elitidrottare. Då har Sverige drivit på för att få en gemensam tolkning men det har tagit lite lång tid och då bryter vi ut den här frågan, säger Mikael Damberg till SVT Sport.



– Vi ser att en del medlemsländer gör tolkningar att elitidrottare får komma till respektive land och det vill vi att de ska få göra till Sverige också.

”Goda chanser för Östersund”

För tre veckor sedan kom beskedet att att det inte blir någon världscuptävling i skidskytte i Östersund i december. Anledningen var att Sverige inte har kunnat leverera en plan för hur alla åkare ska kunna resa in och ut ur landet.



– De känner nog en viss tillförsikt också för nu sker en planering av resten av säsongens tävlingar och jag vet att de gärna vill ligga på och få en tävling till Sverige och det tror jag att det finns goda chanser för med det här beskedet, säger Damberg.

Förbud sedan mars

Sedan den 19 mars har Sverige haft ett inreseförbund för icke nödvändiga resor från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. På rekommendation av Europeiska rådet och kommissionen har förbudet dessutom förlängts vid flera tillfällen.