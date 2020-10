Alaphilippe kraschade in i en motorcykel

Världsmästarcyklisten Julian Alaphilippe körde rakt in i en motorcykel under söndagens Tour de Flanders i Belgien. Det blev en rejäl krasch och fransmannen fick avbryta loppet och under måndagen kom beskedet att han brutit två fingrar i högerhanden, och att han ska opereras under dagen.



Motorcyklisten, Eddy Lissens, en före detta belgisk polisofficer, jobbade under loppet som en av tävlingsledarna.

– Det påverkade mig djupt. Jag känner mig skyldig även om jag inte kan göra något åt det, säger Eddy Lissens till cyclingnews.com.

– Jag hade ett positivt samtal med en från hans team. Jag kan inte och vill inte säga något mer om det här. Jag hoppas att allting kommer bli bra med Alaphilippe snart, säger han.

