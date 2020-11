Cykelmästaren covidsjuk – missar troligen EM

Ganna testade positivt vid träningslägret i Montichiari i Lombardiet under torsdagskvällen. Han hade testat negativt under tisdagen och men känt av mildare symptom under onsdagen och isolerade sig på hotellrummet och genomförde ett till test för säkerhets skull.

– Alla andra tester som genomfördes på de andra medlemmarna i laget var negativa. Det kommer att genomföras fler tester innan laget åker till EM på söndag, skriver det italienska cykelförbundet enligt Cyclingnews.

EM i bancykling avgörs på Kolodruma-velodromen i Plovdiv, Bulgarien, 11-15 november.