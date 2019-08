Stabil debut av Nordén i Vårgårda

Att hon hade lungorna var det inte många som tvivlade på men innan dagens 146 km långa linjelopp i världscupen fanns det tvivel kring hur Lisa Nordén skulle klara den taktiska delen av tävlingcykel på elitnivå. Det skulle visa sig att Nordén tog sig an övergången med bravur och kom in på en 39:e plats på 3.38,25, bara en sekund bakom världsmästaren Anna van der Breggen.

– Jag trodde triathlon var jobbigt men jag vet i fan om detta inte var jobbigare, sa en leende Lisa Nordén efter loppet.

Hängde på i huvudklungan

Under linjeloppet i Vårgårda positionerade sig Lisa Nordén en bit bak i huvudklungan under större delen av loppet. I början på sista varvet blev svenskan frånkörd men lyckades kriga ikapp klungan. När det vankades spurt orkade Nordén inte riktigt hålla tempot men kom in på hedersam 39:e plats, 42 sekunder bakom segraren Marta Bastianelli.

– Det är så klart imponerande. Hade banan varit mer kuperad och med mindre fråndragningar hade det passat Lisa bättre, sa SVTs expert Emma Johansson efter loppet.

Lisa Nordén, som senast kommer från ett SM-guld i tempo, höll med:

– Det här är egentligen tvärtemot vad jag har tränat innan. I triathlon handlar det om att hålla ett högt, jämnt tempo. Här är det tempobyten och fråndragningar som passar mig sämre. Ett tag hade jag kramp så att benen stod rätt ut.

Världscuptävlingen i Vårgårda är en del av Nordén nya satsning på cykel och Nordén stänger inga dörrar att vara med i VM i september.

– Det är helt upp till Lucas (Persson, förbundskapten) men om jag får chansen att ställa upp i VM i Yorkshire hade det var väldigt kul, avslutade Lisa Nordén.