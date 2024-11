Alisjer Usmanov, rysk oligark född i Uzbekistan, valdes till ordförande i det internationella fäktförbundet, FIE, första gången 2008.

Sedan dess har han valts om ytterligare tre gånger, utan att det har funnits någon motkandidat.

Förrän nu.

På FIE:s kongress i helgen i Uzbekistan ställer svenska fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg upp som motkandidat.

– Vi från Svenska fäktförbundet tycker inte att det är bra att ha val till så viktiga positioner, där det bara finns en kandidat. Det är ju nåt osunt i det, säger han.

Är svartlistad av EU

Usmanovs position i det international fäktförbundet har förändrats de senaste åren.

På grund av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, är han svartlistad av EU som har fryst hans tillgångar och infört ett reseförbud.

USA och Storbritannien har infört liknande sanktioner och i mars 2022 meddelade Usmanov att han stängt av sig själv från rollen som fäktningsordförande.

Drakenberg menar att det är problematiskt att Usmanov har sanktioner emot sig som påverkar hans möjlighet att vistas i delar av fäktvärlden.

I ett mejl till SVT Sport skriver Usmanov, via sin advokat, att han aldrig har upphört att vara FIE:s president utan bara tillfälligt avstod från sina befogenheter. Han skriver också att det viktiga som ordförande inte är hur många länder man kan resa till, utan det är sitt engagemang, ledarskap och effektivitet i förbundet.

På plats i Uzbekistan vet Otto Drakenberg att många kommer uppleva honom som obekväm. Han har stöd från bland annat nordiska och baltiska länder men känner sig ensam, säger han.

Han berättar att en av Usmanovs jurister på en kongress för tre år sedan, sade något som både han och en annan representant från svenska fäktförbundet upplevde som hotfullt.

”Tänker inte låta det hindra mig”

Juristen ska enligt Drakenberg ha påmint om Slaget vid Poltava år 1709, som stod mellan en svensk och en rysk armé.

– Han sade: ”Remember Poltava. It's never too late to start a war”. Och det där är ju, kan man påstå, förtäckta hot. Men som sagt, vi har bestämt oss. Jag har bestämt mig. Jag tänker inte låta det hindra.

Usmanov har fått ta del av Drakenbergs kritik och svarar via sin advokat att anklagelserna är cyniska, ogrundade och ett tunt förtäckt försök att manipulera den allmänna opinionen inför kongressen.

