”Al Nassr FC vill förtydliga att i motsats till nyhetsrapportering att Cristiano Ronaldos kontrakt med Al Nassr innebär inga åtaganden om några VM-bud”, skriver klubben på sin hemsida.

”Hans huvudsakliga fokus är på Al Nassr och att arbeta med sina lagkamrater för att hjälpa klubben att nå framgång”, fortsätter klubben.

Under VM i Qatar där Portugal, åkte ut i kvartsfinal, läckte det ut uppgifter om att Ronaldo var klar för Al Nassr från årsskiftet, ett 2,5-årskontrakt värt drygt två miljarder kronor per år. Då förnekade Ronaldo uppgifterna. Sedan skrev Ronalo på och presenterades under stora festligheter och fullsatta läktare.

Gör debut mot Qatarägda Paris SG

Han ska göra debut mot Qatarägda Paris SG den 19 januari som då gör ett besök i Saudiarabien. I PSG är den nyblivne världsmästaren Lionel Messi ambassadör för VM i Saudiarabien 2030.

Ansökan till VM 2030 öppnades förra året och Fifa tar ett beslut 2024. Nästa VM 2026 avgörs för första gången i tre länder: USA, Kanada och Mexiko, där de flesta matcher avgörs i USA.