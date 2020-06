Tomma läktare har gett klart färre hemmasegrar

Resultaten i de fem omgångarna som har spelats i Bundesliga sedan återstarten tyder på att hemmaplansfördelen försvinner då supportrarna försvinner.

Innan coronapausen hade hemmalagen vunnit 43 procent av Bundesligamatcherna den här säsongen, men sedan återstarten har det bara blivit hemmaseger i drygt en femtedel.

I förra årets allsvenska blev det hemmaseger i 45,8 procent av matcherna.

– Som spelare får man kraft av en hemmapublik som verkligen låter. Man kan också få domslut med sig och det kan göra att en hemmamatch vänder till hemmalagets fördel. Jag tror att vi kommer att kunna se den här trenden med en hel del bortasegrar även i allsvenskan, säger expert Daniel Nannskog.

Medan hemmasegrarna har minskat så har antalet skador i Bundesliga ökat efter coronapausen. Fram tills pandemin bröt ut var det 0,27 skador per match i snitt och under de fem omgångarna som har spelats sedan man drog igång igen har det varit 0,69 skador per match.

– Det är sannolikt så att vi får fler muskelskador i allsvenskan. Fystränarna har en jätteutmaning att pulsa träningen så att den efterliknar match och de medicinska teamen behöver vara mer på tårna. Det kan göra att man lyckas platta även den kurvan, säger Elfsborgs lagläkare Matilda Lundblad till SVT Sport.