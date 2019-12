Mikel Arteta klar för Arsenal – tar över Ljungbergs jobb

Fredrik Ljungbergs tid som huvudtränare blev kort. Det var i november som Ljungberg tog över som tillförordnad huvudtränare för Arsenal efter att Unai Emery fick sparken av Londonklubben. Nu är alltså Mikel Arteta klar som huvudtränare, det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Det är en stor ära. Arsenal är en av de största klubbarna i världen. Vi ska fortsätta tävla om de största titlarna och de har gjorts väldigt tydligt för mig i mina diskussioner med klubben, säger Mikel Arteta till Arsenals hemsida.

Arteta har en lång spelarkarriär bakom sig och mellan 2011 och 2016 spelade han i Arsenal. Efter spelarkarriären har han varit assisterande tränare åt Pep Guardiola i Manchester City. Nu återvänder han alltså till Arsenal.

– Vi alla vet att det kommer krävas mycket hårt arbete för att uppnå det, men jag är övertygad att vi kommer uppnå det. Jag är tillräckligt realistisk för att inse det inte kommer hända över en natt. Men den nuvarande truppen har massor av talang och det finns flera talangfulla spelare som kommer från akademien, säger Arteta.

Oklart med Ljungberg

Artetas kontrakt med Arsenal sträcker sig över 3,5 år. Vad som nu händer med Fredrik Ljungberg är fortfarande oklart. Arsenal skriver på sin hemsida att Artetas tränarteam kommer presenteras snart.

– Jag vill tacka ”Freddie” för det han gjort under de här tre veckorna. Han klev in med kort varsel och har hjälpts oss genom den här tuffa tiden med stor professionalism, säger Josh Kroenke i Arsenals ledning till klubbens hemsida.

Raul Sannlehi, fotbollsansvarig i Arsenal, fortsätter vidare:

– Jag måste hylla Fredrik Ljungberg för hans hårda arbete och ledarskap. Tillsammans med Per Mertesacker har han gjort ett viktigt jobb för oss under tuffa omständigheter. ”Freddie” och Per är viktiga delar av Arsenal-familjen och de bryr sig väldigt mycket om klubben.

Arsenal-bossen om Ljungberg: ”Han gör det bra” (16 december 2019)