Två klara förluster mot Lyon och Bayern München hade gjort Häcken till mål- och poänglös jumbo i den tuffa Champions League-gruppen.

Men efter 1–0 i Lissabon är läget annorlunda.

Göteborgslaget inledde piggt och redan efter en minut kom landslagsspelaren Johanna Rytting Kaneryd till ett bra läge. Avslutet gick däremot rakt i famnen på Leticia i Benficas mål.

Häcken var det mer spelförande laget under första halvlek men effektiviteten fanns inte där. Bland annat förvaltade Stina Blackstenius ett bra läge med att skjuta bollen några meter över ribban.

Blackstenius i tårar

Benfica kom ut klart bättre i andra halvlek och hade tidigt en farlig frispark precis utanför straffområdet. Men Jennifer Falk sträckte ut hela sin längd, räddade och såg till att likaläget kvarstod. Fem minuter senare var hemmalaget ännu närmare men stolpen räddade Häcken den gången.

I 58:e minuten tvingades Häcken byta ut Stina Blackstenius. Anfallaren, vars kontrakt går ut vid årsskiftet, var i tårar när hon satt på Häckens avbytarbänk med ett lindat vänsterknä.

Stina Blackstenius lämnade med befarad skada. Foto: Bildbyrån.

Ett tungt avbräck för Häcken som fick klara sig utan sin målspruta i jakten på första Champions League-målet. Men mål skulle det trots allt bli när Stine Larsen revs ner i straffområdet – och Häcken fick chansen från elva meter. Elin Rubensson stegade fram och sköt distinkt in 1–0 via stolpen och in.

Benfica tryckte på i jakten på en kvittering men Häcken höll ut, vann med 1-–0 och lagets första seger i Champions League är ett faktum.

– Först och främst en jätteviktig seger. Vi gör en väldigt bra match. Vi hade en tydlig matchplan om hur vi skulle spela och vi följer den till punkt och pricka, säger Elin Rubensson på presskonferensen efteråt.

Duons sista match

Segern gör att Häcken går upp på tredje plats med tre poäng, en bakom Bayern München som förlorade borta mot obesegrade Lyon med 2–1.

– Vi har visat i dag att vi är ett skickligt fotbollslag när vi gör det vi ska, säger Rubensson.

Noterbart i övrigt är att matchen var nyckelduon Julia Zigiotti Olmes och Emma Kullbergs sista i Häcken. Duons kontrakt går ut den 15 november och de kommer att lämna klubben.