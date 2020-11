Blackstenius tvåmålsskytt i Göteborgs seger mot Vittsjö

Göteborg, som redan förra veckan bärgade klubbens första SM-guld någonsin, tog i sista omgången emot Vittsjö på hemmaplan.

Anfallaren Stina Blackstenius inledde målskyttet i den 13:e matchminuten när hon rundande målvakten och rullande in 1-0 till mästarna. 19 minuter senare utökade mittfältaren Vilde Böe Risa 2-0, ett resultat som höll sig till halvtid.

Blackstenius tvåmålsskytt

Andra halvlek kontrollerades av Göteborg. Stina Blackstenius skulle bli tvåmålsskytt i matchen när hon med drygt 20 minuter kvar av av andra halvlek, med lite tur, fick bollen efter en retur och tryckte in 3-0. Vittsjö skulle dock reducera via ett Göteborgsben in i mål.

Stina Blackstenius blev tvåmålsskytt – se målen här

Göteborgs sista match för säsongen slutade med en 3-1-seger, och som avslutades med att guldhjältarna fick ta emot Kronprinssessan Victorias pokal.