Chelsea tilldelade titeln trots färre poäng

Efter beslut från engelska fotbollsförbundet, FA, står det nu klart att Londonklubben Chelsea blir mästare i engelska Super League. Beslutet är inte helt okontroversiellt då Chelsea när spelet lades ned i ligan i mars låg tvåa i ligan, en poäng bakom rivalerna i Manchester City.

– Styrelsen i FA har nått ett majoritetsbeslut att avgöra WSL 19/20 på en poängsnittsbasis, med uppflyttning och nedflyttning som bestäms efter sportsliga grunder, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Eriksson oväntad guldhjälte

Titeln tilldelas efter poängsnitt vilket innebär Chelsea med sina 39 poäng och en match mindre spelad koras till mästare. Speciell titel så klart för Chelseas lagkapten Magdalena Eriksson och svenska lagkamraten Jonna Andersson.

Magdalena Eriksson blir i och med beslutet något av en oväntad guldhjälte för Chelsea då det var Eriksson som satte dit ett mål i 3-3-matchen mot Manchester City som blev den sista omgången som spelades i ligan.

– Det är inte så här vi ville vinna. Vi ville att det skulle gå den riktiga vägen och att vi hade kunnat fira tillsammans. Men så som det blev nu så är vi välförtjänta mästare efter de matcher vi spelat, säger Chelseakaptenen som befinner sig i tyska Wolfsburg hos flickvännen Pernille Harder.

Kelly Simmons FA:s ansvarige för damfotboll kommenterar beslutet:

”Jag vill tacka klubbarna för deras pågående samarbete och stöd under den här perioden. De har spelat en avgörande roll i att hjälpa oss att forma beslutsprocessen, med spelarnas bästa i första rummet”

Tillslut var det endast 0,1 poäng per match bättre som avgjorde titeln med där City med sina 40 poäng hade 2,5 poäng per match och Chelsea med 39 poäng på 15 matcher stannade på 2.6 poäng per match. Beslutet från FA får även följden att Liverpool flyttas ned från WSL och Aston Villa tar klivet upp.

