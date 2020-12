Cristiano Ronaldo missade straff när Juventus tappade poäng mot Atalanta

Juventus fortsätter att ha det ovanligt tungt i Serie A. I kväll tappade laget poäng för sjätte gången på tolv matcher, då de ”bara” fick 1–1 hemma mot Atalanta.

Poängtappet kom trots att laget tog ledningen med 1–0 en knapp halvtimme in i matchen, efter ett fint skott av Federico Chiesa från strax utanför straffområdet.

Målvakten klistrade straffen

Men en dryg kvart in i den andra halvleken fick Atalantas Remo Freuler till en drömträff ribba in från just utanför straffområdet.

Bara ett par minuter senare räknade nog de flesta in 2–1 till Juventus, då laget fick en straff och Cristiano Ronaldo klev fram. Men Ronaldo, som hade sju raka lyckade straffar inför matchen, sköt en ovanligt dålig straff längs marken och målvakten Pierluigi Gollini klistrade bollen.

”Sånt som kan hända”

Senast Ronaldo missade en straff inför matchen var i 2–0-segern mot Sampdoria i juli.

– Han missade en straff och det är sånt som kan hända ibland. Det var synd, för det hade ju gett oss ledningen om han satt straffen, säger Juventus tränare Andrea Pirlo till Sky Sport.

Pirlo nöjd trots förlust

Matchen slutade 1–1, och faktum var att det var mittenlaget Atalanta som hade det mesta av spelet och de flesta chanserna i slutet av matchen.

Juventus tränare Andrea Pirlo var, trots poängförlusten, nöjd med lagets insats.

– Vi gjorde en utmärkt match mot ett bra lag, sade han till Sky Sport.

– I kväll hade vi rätt beslutsamhet och rätt attityd. Man måste komma ihåg att Atalanta också är ett lag som spelar i de europeiska turneringarna. De är ett svårt lag att möta.

Kulusevski bänkad i flera matcher

Svenske Dejan Kulusevski satt på Juventus bänk hela matchen. Han har nu varit utanför startelvan i tre raka matcher.

– Han är en ung spelare och har fått spela mycket. Men han är 20 år gammal och spelade juniorfotboll för två år sedan, det är ett enormt steg. Han har gjort bra prestationer och några mindre bra prestationer. Men han är en spelare vi räknar mycket med, och i vissa matcher passar han bättre än i andra, säger Pirlo, och lägger till:

– Han tränar bra och han utvecklas. Han är en spelare som kommer att vara användbar i kommande matcher.