Djurgården hakar på i toppen efter Une Larssons mål

Djurgården besegrade Häcken med 2-0. Mittbacken Jacob Une Larsson och Edward Chilufya blev målskyttar.

– Jag fattar nog inte riktigt att att jag fick den, det var jäkligt skönt att den gick in, säger Une Larsson till C More efter matchen.

Tredjeplacerade Djurgården tog emot femteplacerade BK Häcken på Tele2 Arena. Och det var hemmalaget som den 31-gradiga värmen bäst och vann med 2-0. Men den dröjde fram till den 80:e minuten innan Djurgården hål på Hisingslaget. En läcker pass av Jonathan Ring letade sig fram till mittbacken Jacob Une Larsson som i en offensiv räd kunde placera in segermålet mellan benen på Peter Abrahamsson i Häckenmålet. – Jag fattar nog inte riktigt att att jag fick den, det var jäkligt skönt att den gick in. Jag gör inte mål på djupledslöpningar så ofta, utan det är mest på hörnor. Man vill inte vara sämre än Marcus Danielson som avgör matcher till höger och vänster, säger Une Larsson till C More efter matchen. Även Chilufya målskytt På övertid satte Edward Chilufya sedan 2-0 sedan han runnit ifrån Häckenförsvaret och placerat in bollen mellan Abrahamssons ben. Häckens bästa chans hade Ahmed Yasin i den andra halvleken, men yttern fick se sitt skott räddas av Tommi Vaiho. – Det är en väldigt tuff match i väldigt varmt klimat. Det är tungt nu, men vi får släppa den hör matchen och gå vidare, säger Yasin till C More efter förlusten. Segern innebär samtidigt att Tommi Vaiho har stått i mål 28 allsvenska matcher i sträck utan att förlora. Senaste förlusten med Vaiho i målet var den 19 april 2011 mot Gais. Djurgårdens IF 2 - 0 BK Häcken Tele2 Arena, Stockholm idag Publik: 10748 Domare: Andreas Ekberg Allsvenskan Visa matchfakta Dela Dela