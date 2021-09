Vittsjö tog tung poäng borta mot Djurgården

Vittsjö inledde piggt. Och de skulle tidigt få utdelning på deras fina start. Efter 20 minuters spel kom matchens första mål när Fernanda da Silva tjusigt plockade ner ett inlägg och placerade in 1-0 bakom Kelsey Daugherty i Djurgårdens mål.

Kvitteringen kom i slutminuterna av den första halvleken- och det var en snöplig sådan. Djurgården fick en frispark vid straffområdeslinjen och den tog Fanny Lang hand om. Frisparken tog i muren och styrdes vidare in i mål.

1-1 och likaläge i halvtid.

Slog till direkt

Sju minuter tog det. Sedan var Djurgården i ledning i den andra halvleken. Hayley Dowd fick chansen och kunde rulla in ledningsmålet för hemmalaget.

Men matchen svängde – och Vittsjö gav tillbaka.

I den 67:e minuten skickade Lisa Klinga in ett inlägg mot Clara Markstedt som hann in framför Daugherty och kunde styra in bollen i mål. 2-2 blev också slutresultatet.

För Djurgården väntar Hammarby i nästa omgång. Vittsjö ställs mot Piteå.