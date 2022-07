Det fanns gott om debutanter från start i dagens match.

Tränarna Vedran Vucicevic och Anes Mravac gjorde sina första matcher som huvudansvariga för ”Peking” efter att Rikard Norling fått sparken tidigare i veckan. På plan gjorde Anton Eriksson debut, och i Malmö gjorde Joseph Ceesay, Mouistafa Zeidan och Mahamé Siby sina första framträdanden i den himmelsblå tröjan.

”Lätt att spela med bra spelare”

Två av debutanterna låg bakom det första målet. Joseph Ceesay tog bollen och drev den cirka 40 meter längs högerkanten innan han slog in den i straffområdet. Hemmalagets Goodswill Ekpolo lyckades inte rensa bollen mer än till straffområdeslinjen, där Moustafa Zeidan befann sig och kunde distinkt placera in bollen.

– Kul att få visa upp sig i debuten. Det är lätt att spela med bra spelare, sa den före detta Sirius-spelaren till Discovery + i halvtid.

Norrköping spelade upp sig

Zeidan fortsatte att briljera. En kvart in i andra halvlek fick han bollen strax in på Norrköpings planhalva, vände upp och slog en delikat djupledsboll till Isaac Kiese Thelin som kunde raka in 2–0.

Efter målet började ett dittills blekt Norrköping att skapa lite fler lägen. De kom dock inte mycket närmre en reducering än en frispark av Jonathan Levi där Johan Dahlin fick sträcka ut ordentligt, samt ett missriktat skott av Ekpolo från nära håll som gick över.