Efter mittbackskrisen: Ex-AIK:aren klar för Djurgården

2018 trodde nog många att Jesper Nyholms karriär var över när han led ett fruktansvärt benbrott under en match med AIK. Nu är 27-åringen klar för Djurgården som har sett tunna ut på just mittbackspositionen.

– Det här var den bästa lösningen för Djurgården. Inget allsvenskt lag kan gå in med två mittbackar till en säsong, säger Bosse Andersson, sportchef i Djurgården till SVT Sport.

Redan innan skadan på unge mittbacken Alexander Abrahamsson sades Djurgården vara på jakt efter förstärkning i mittförsvaret. När Abrahamssons skada skulle hålla honom borta från spel i sex veckor blev behovet allt större med endast Erik Berg och Jacob Une Larsson som renodlade mittbackar i truppen. Nu har sportchef Bosse Andersson täppt till hålet med en känslig övergång. Jesper Nyholm kom till Djurgårdens stora rival AIK 2017. Ett år senare råkade Nyholm ut för en mardrömslik skada när han i en match mot Örebro i Svenska cupen blev stämplad med ett benbrott som resultat. 27-åringen var fram tills 2019 fortfarande under kontrakt med AIK som sedan valde att släppa honom. Nu är han alltså klar för Djurgården under transferfönstrets sista självande timmar. – Vi hamnade i en väldigt tuff situation när vi fick reda på att Abrahamsson inte kunde spela på drygt sex veckor. I samråd med Kim (Bergstrand) och "Tolle" (Thomas Lagerlöf) så kom vi fram till att detta är den bästa lösningen, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till SVT Sport. Jesper Nyholm har inte spelat en match på över två år och kommer inte vara aktuell för spel under premiär i morgon mot Sirius. – Han är inte aktuell att spela i morgon, han ansluter till truppen på måndag. Vi har full förståelse för hans situation och vi får helt enkelt se hur hans utveckling med Djurgården blir, säger Andersson.