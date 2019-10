Goitoms fyra mål gav AIK segern

Ett skadedrabbat AIK, som kom till spel utan flera nyckelspelare, besegrade Falkenberg på bortaplan med 5-1. Stor segerorganisatör blev Henok Goitom som gjorde fyra mål och en assist.

Goitom gav gästerna ledningen i den 13:e minuten.. Ett vänsterinlägg från Heradi Rashidi kom perfekt till anfallaren som lobbnickade in 1-0. Dessförinnan hade Hampus Nilsson kommit sent in i en situation med Henok Goitom precis utanför straffområdet, där domaren tog upp det röda kortet för Falkenbergmålvakten.

Goitom följde sedan upp med 2-0 med dryga halvtimmen spelad när han tryckte in returen efter Kolbeinn Sigthorssons avslut.

Med 20 minuter kvar av matchen hann Goitom med att göra assist Tarik Elyounossis 3-0 innan Goitom gjorde 4-0 och 5-0. Nsima Peter reducerade för Falkenberg innan matchen var slut.

– Det är kul att han levererar för han är fantastiskt duktig, säger AIK:s tränare Rikard Norling till C More.

Segern innebär att AIK går upp på 59 poäng, precis som Hammarby, Djurgården och Malmö FF när två omgångar återstår. I nästa omgång möts Malmö och AIK.

– Jag tror att det är superintressant för alla intresserade i Sverige. Kul att man får uppleva sådant här som fotbollsspelare, säger Goitom till SVT Sport.

– Jag tror det blir rock n'roll ändå. Båda lagen måste gå för vinst så kan nog bli lite rock n'roll.