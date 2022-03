Officiellt namn: Court of Arbitration for Sport (Cas) på engelska, eller Tribunal Arbitral du Sport (Tas) på franska.

Bildades: 1984.

Säte: Huvudkontor i Lausanne. Det finns även kontor i New York och Sydney.

Ärenden per år: Cirka 300.

Antalet domare: Cirka 300 jurister från 87 länder. Två är från Sverige, Conny Jörneklint, Kalmar, och Lars Nilsson, Stockholm.

En Cas-dom kan i vissa fall överklagas till Högsta domstolen i Schweiz.