Idrott kan förena och ge vänner för livet. I Karlskrona finns två orienterare och en orienteringsklubb, Orion, som fungerar som evidens.

Den lilla flickan Arinia har flytt bomber och beskjutningar i Charkiv. Tillsammans med sin mamma Anna och lillebror Adrian är hon nu i Sverige. Efter en 17 timmar lång tågresa genom Ukraina, vidare genom Polen och en färjetur från Gdynia till Karlskrona har hon hamnat hos sin pappas vän Oleksandr Kratov. Arinias pappa och Oleksandr lärde känna varandra genom orienteringen. Oleksandr flyttade till Sverige 2008 för att tävla för OK Orion och har blivit kvar. Hans försäsong fick ett abrupt slut när kriget kom till Ukraina.

”Vad är det som händer?”

Arinias pappa, Annas make, är kvar. För henne är det ofattbart att hennes hemstad skjuts sönder.

– Vi har vänner i Ryssland. Vi har rest dit på tävlingar. Vi har umgåtts med ryskar. Allt har varit bra. Men nu... Vad är det som händer? Den 23 mars var jag ute i solen med barnen. Morgonen efter började beskjutningen, berättar hon.

Oleksandr Kratov har nu tagit in sin väns familj i sitt hem samtidigt som han och den förre världsmästaren Yuri Omelchenko samlar in kläder, mediciner och andra nödvändigheter som ska till Ukraina. Yuri ska åka och lämna av två släpkärror fyllda med lådor tillsammans med klubbmedlemmar i OK Orion.

”Är fantastiskt”

För att få fram förnödenheterna har han tagit hjälp av kontakter som han fått via orienteringen. I Polen väntar en orienterare vid färjeterminalen. Han ska i sin tur leverera det insamlade materialet från Sverige till en annan orienterare som väntar vid den polsk-ukrainska gränsen.

– Orienteringskompisarna är länkar i den leverans som nu ska till Ukraina. Det är fantastiskt. Jag hade inte klarat det utan dem, säger Yuri Omelchenko.

Dessutom har OK Orion anordnat insamlingar och har fått in nästan 100 000 kronor. En gest som berör Yuri och hans fru Inga.

– Jag vet inte vad jag ska göra för att visa min tacksamhet. Jag är redo att sätta kontroller på varje träningspass för att visa min tacksamhet, säger han.

