Sverige visade omgående att man ville få med sig tre poäng när det vankades landskamp på Borås Arena och skapade inledningsvis flera vassa målchanser.

Och det tog bara 20 minuter – sedan var första målet noterat.

Patrik Wålemark, till vardags i BK Häcken, tog sig in i straffområdet och gick omkull. Elvametersspark för Sverige och fram klev Manchester United-proffset Anthony Elanga, som med kraft tryckte in 1-0.

Fortsatte forceringen

De blågula ynglingarna slog därefter inte av på takten, utan ångade i stället på och fick dit ett andra mål strax före halvtid.

Och det var ett vackert sådant.

Mittfältaren Bilal Hussein stod för en fin aktion centralt i banan när han serverade Wålemark, som kyligt tryckte in 2-0 bakom den bosniska målvakten.

Bortanationen hade inte mycket att komma med och deras match präglades till stor del av byten på grund av skador.

Rullade upp Bosnien

Sverige kunde fortsätta sin forcering och med dryga kvarten kvar av ordinarie speltid kom nästa upprullning. Tim Prica stod för förarbetet fram till 2-0-skytten Elanga – som visade säkerhet när han rakade in bollen i mål.

Men det var inte över där.

Bara minuter senare hittade ett mönsteranfall fram till Hussein Alis känsliga högerfot och vidare in till Benjamin Nygren, som via pannan styrde bollen in i mål. Matchen slutade 4-0.

Sverige toppar EM-kvalgruppen på 14 poäng. Strax bakom finns Italien.

Det svenska U21-landslaget ställs mot Irland på bortaplan i nästa EM-kvalmatch på tisdag, 18.30.