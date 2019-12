Fredrik Ljungbergs Arsenal vidare efter upphämtning mot Standard Liege

”Inte nu igen”, tänkte nog Fredrik Ljungberg när Standard Lieges Samuel Bastien satte 1–0 hemma mot Arsenal precis i början av den andra halvleken.

Baklängesmålet i Europa League-mötet innebar nämligen att den nytillträdde svenske managern i samtliga av sina fyra matcher på posten har tvingats se motståndarlaget ta ledningen.

Och uppförsbacken skulle bli ännu brantare.

Sakas poängräddare

Precis som vid 1–0-målet var det en styrning via Arsenal-försvaret som gjorde att den belgiska klubben kunde utöka till 2–0 i den 69:e minuten. Selim Amallah snodde åt sig bollen från Joseph Willock i straffområdet och skjutsade in bollen via Arsenal-backen Konstantinos Mavropanos utsträckta hand.

Men bortalaget kom igen – och det tack vare 18-årige talangen Bukayo Saka.

-Han är en enastående talang som alltid är effektiv när han ska slå den sista avgörande bollen, sade Ljungberg på matchens efterföljande presskonferens.

Engelsmannen skickade först in ett perfekt inlägg till Alexandre Lacazette som nickade in reduceringen i den 78:e minuten. Och när Saka bara tre minuter senare själv placerade bollen i nät efter ett väggspel med Gabriel Martinelli var det kvitterat.

-Han hade en fantastisk kväll, konstaterade Ljungberg.

Matchen slutade 2–2 – ett resultat som innebär att Arsenal är vidare till 16-delsfinal som gruppetta före tvåan Eintracht Frankfurt.

Flera svenskar vidare

Fredrik Ljungberg är dock långtifrån ensam svensk att nå slutspelet i Europa League.

Förutom allsvenska Malmö FF är även FC Köpenhamn – med Karl-Johan Johnsson, Sotirios Papagiannopoulos och Pierre Bengtsson i laget – vidare som tvåa i gruppen bakom Skånelaget.

Även Linus Hallenius kan se fram emot fortsatt spel i turneringen nästa år. Den förre Sundsvallsspelaren är med sitt Apoel Nicosia vidare efter seger med 1–0 mot gruppettan Sevilla. Svensken satt dock på bänken hela matchen.

En svenskklubb som däremot har spelat färdigt i Europa League är Krasnodar. Med Marcus Berg från start i anfallet och Kristoffer Olsson på bänken hela matchen blev det en klar 0–3-förlust borta mot spanska succélaget Getafe. Krasnodar slutade trea i gruppen, bakom just Getafe på andraplatsen och Basel som etta.