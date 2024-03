Senast Gustaf Nilsson dök upp i en landslagströja var under januariturnén 2018. Nu är 26-åringen tillbaka i Blågult efter 13 mål och sex assist på 38 matcher i belgiska Union Saint-Gilloise den här säsongen.

Anfallaren, som så sent för 1,5 år sedan spelade i tyska tredjeligan, byttes in i den 70:e minuten och nickade in 5–2-målet 20 minuter senare.

– Det var kul såklart att komma in och göra debut på riktigt och såklart göra mål. Personligen var det skönt men matchen var ju död innan dess. Det betyder kanske inte så mycket men det är ändå skönt för mig själv att få den, säger han till SVT Sport.

Det känns som att det har gått rätt fort för dig här ändå, hur var det att få gå in och representera Sverige?

– Det är kul såklart, det är någonting man alltid har drömt om – att få komma in och representera landet. Man försöker bara komma ut och njuta och när matchen var död så var det bara att försöka komma in och göra det bästa av situationen.

Nu väntar Albanien på måndag där Nilsson hoppas på mer speltid.

– Man vill alltid spela. Vi får se vad som händer på måndag, men förhoppningsvis får jag mer minuter då, avslutar han.