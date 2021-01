Häckens medlemmar säger ja till att ta över Göteborg

Totalt 416 personer röstade ja, 35 röstade nej och 4 personer avstod från att rösta.

Nu krävs ett ja även från Göteborg FC för att Häcken ska ta över verksamheten. GFC kommer att ha ett årsmöte under torsdagen där man tar beslut i frågan.

– Det här är något som kommer att lyfta Häcken och fotbollen i stort. Vi har förberett oss för båda utgångarna så det finns en plan som vi behöver jobba med säger Häckens klubbchef Marcus Jodin.

”Trodde det skulle bli jämnare”

29 december, mindre än två månader efter att klubben vunnit sitt första SM-guld, kom beskedet att Göteborg FC lägger ner sin verksamhet. Två dagar senare meddelade man istället att klubben skulle försöka räddas. Två veckor efter det sade BK Häcken att man ville ta över klubben vilket nu kan bli verklighet om GFC säger ja.

– Vi går in i detta på samma sätt som vi bedrivit verksamhet tidigare. All form av elitverksam bygger på framgångarna man gör. Man måste alltid se långsiktigt. Vi kan gå back ett år och plus ett annat år. Det blir inga mer risker i och med att vi gör det här övertagandet, säger Häckens ordförande Anders Billström.

Johannes Jensen, ledamot i Häckens supporterförening Getingarna var besviken över utfallet.

– Jag tillhörde de knappa 10 procent som röstade emot förslaget. Men det är uppenbarligen så att det är klubbens medlemmars önskan men jag tycker det är olyckligt. Jag tycker man skulle sett till de sportsliga principerna. Jag trodde det skulle bli jämnare, säger han.

KLIPP: Tidslinje: Från guld till nedläggning – och vändningen